Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 13 марта 2020 года Nokia C2 с экраном 5.7" и чипом Spreadtrum SC9832E, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.