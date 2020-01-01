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Nokia C2 против 1 Plus

Нокиа С2
Nokia C2
VS
Нокиа 1 Плюс
Nokia 1 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 марта 2020 года Nokia C2 с экраном 5.7" и чипом Spreadtrum SC9832E, против 5.45-дюймового Nokia 1 Plus, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia C2
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 2800 против 2500 мАч
  • На 43% выше плотность пикселей (282 vs 197 PPI)
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
Причины выбрать Nokia 1 Plus
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Весит на 30 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.2 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia C2 и Nokia 1 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 5.7 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 480 x 960 пикселей
Соотношение сторон 18:9 18:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 197 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71.6% 75.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nokia C2
н/д
1 Plus
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 154.8 мм 145 мм
Ширина 75.6 мм 70.4 мм
Толщина 8.9 мм 8.5 мм
Вес 161 грамм 131 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Бирюзовый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nokia C2
71.6%
1 Plus +5%
75.1%

Производительность

Тестируем Нокиа С2 и Нокиа 1 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Spreadtrum SC9832E MediaTek MT6739
Архитектура 4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4 4
Частота 1300 МГц 1500 МГц
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-400 MP2 PowerVR GE8100
GPU-ядер 2 -
Частота GPU - 570 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Nokia C2
н/д
1 Plus
495
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Nokia C2
н/д
1 Plus
1282
AnTuTu Benchmark 8
Nokia C2
н/д
1 Plus
49651

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android Go Android Go

Батарея

Характеристики
Объем 2800 мАч 2500 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Да
Время полной зарядки 2:05 ч. 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia C2 vs Nokia 1 Plus
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео Нет Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (5 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2048 x 1536 2560 x 1920
Апертура f/2.4 -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, батарея и камера - выбирайте Nokia C2, а если программное обеспечение – то Nokia 1 Plus.

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