Nokia C2 против Nokia C1
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 марта 2020 года Nokia C2 с экраном 5.7" и чипом Spreadtrum SC9832E, против 5.45-дюймового Nokia C1, который имеет процессор Unisoc и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia C2
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 2800 против 2500 мАч
- На 43% выше плотность пикселей (282 vs 197 PPI)
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Nokia C2 и Nokia C1
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|480 x 960 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|18:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|197 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|71.6%
|72.7%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|154.8 мм
|147.6 мм
|Ширина
|75.6 мм
|71.4 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.7 мм
|Вес
|161 грамм
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Бирюзовый
|Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Spreadtrum SC9832E
|Unisoc
|Архитектура
|4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|4
|Частота
|1300 МГц
|1300 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Mali-400 MP2
|-
|GPU-ядер
|2
|-
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 64 ГБ
|До 64 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Android Go
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|-
|6.9 ГБ
Батарея
|Объем
|2800 мАч
|2500 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Да
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|2592 x 1944
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|Нет
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (5 МП)
|1 (5 МП)
|Основной объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2048 x 1536
|2048 x 1536
|Апертура
|f/2.4
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.4 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.3 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
| - Датчик приближения
- Акселерометр
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Nokia C2. У него лучшие дисплей и батарея.
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