Главная > Сравнение смартфонов > Nokia C300 vs Hot 30 – что лучше выбрать?

Nokia C300 против Infinix Hot 30

46 из 100
Nokia C300
VS
58 из 100
Infinix Hot 30
Nokia C300
Infinix Hot 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июня 2023 года Nokia C300 с экраном 6.52" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.78-дюймового Infinix Hot 30, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia C300
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
Причины выбрать Infinix Hot 30
  • Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 47% выше плотность пикселей (396 vs 269 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
  • Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 10W)
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Nokia C300
55*
Hot 30
79*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Nokia C300
46*
Hot 30
58*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia C300
vs
Hot 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.52 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 600 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.4% 84.5%

Дизайн и корпус

Высота 166.7 мм 168.76 мм
Ширина 76.6 мм 76.61 мм
Толщина 8.6 мм 8.5 мм
Вес 190 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость IP52 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia C300
80.4%
Hot 30 +5%
84.5%

Производительность

Тестируем Nokia C300 и Infinix Hot 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G52 MC2
Частота GPU 950 МГц 1000 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~62 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia C300
308
Hot 30 +21%
373
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia C300
1164
Hot 30 +8%
1257
AnTuTu Benchmark 9
Nokia C300
202941
Hot 30 +25%
253220
CPU - 66412
GPU - 58979
Memory - 48951
UX - 77924
Total score 202941 253220
3DMark Wild Life Performance
Nokia C300
н/д
Hot 30
756
Stability - 99%
Graphics test - 4 FPS
Graphics score - 756
PCMark 3.0
Nokia C300
н/д
Hot 30
8102
Web score - 6774
Video editing - 6223
Photo editing - 14887
Data manipulation - 5935
Writing score - 9169
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 8 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI - XOS 12.6

Батарея

Объем 4000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 10 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет -
Быстрая зарядка Нет Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia C300 vs Infinix Hot 30
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (50 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Сенсор: 1/2.55", SK Hynix Hi5021Q (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
Да
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура - f/2.5
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2023 года Март 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 10 Вт Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Hot 30 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Nokia C300 против Nokia C110
2. Nokia C300 против Tecno Spark 10 Pro
3. Nokia C300 против Realme C55
4. Nokia C300 против Xiaomi Redmi 12C
5. Nokia C300 против Motorola Moto G13
6. Infinix Hot 30 против Hot 20
7. Infinix Hot 30 против Tecno Spark 10 Pro
8. Infinix Hot 30 против Note 12 (2023)
9. Infinix Hot 30 против Realme C55
10. Infinix Hot 30 против Xiaomi Redmi 10C
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры