Nokia C300 против Infinix Hot 30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июня 2023 года Nokia C300 с экраном 6.52" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.78-дюймового Infinix Hot 30, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia C300
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
Причины выбрать Infinix Hot 30
- Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 47% выше плотность пикселей (396 vs 269 PPI)
- Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
- Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 10W)
- Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
44
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
46
58
Производительность
Быстродействие приложений и системы
20
32
Игры
Возможности в 3D-гейминге
31*
21
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
55*
79*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
64
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|6.52 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|-
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|600 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.4%
|84.5%
Дизайн и корпус
|Высота
|166.7 мм
|168.76 мм
|Ширина
|76.6 мм
|76.61 мм
|Толщина
|8.6 мм
|8.5 мм
|Вес
|190 граммов
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий
|Белый, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 662
|MediaTek Helio G88
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|11 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Mali-G52 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|~62 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
308
Hot 30 +21%
373
Geekbench 5 (многоядерный)
1164
Hot 30 +8%
1257
|CPU
|-
|66412
|GPU
|-
|58979
|Memory
|-
|48951
|UX
|-
|77924
|Total score
|202941
|253220
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|4 FPS
|Graphics score
|-
|756
|Web score
|-
|6774
|Video editing
|-
|6223
|Photo editing
|-
|14887
|Data manipulation
|-
|5935
|Writing score
|-
|9169
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|-
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|-
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 13
|Оболочка UI
|-
|XOS 12.6
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|10 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|-
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|1:40 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4208 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (50 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Сенсор: 1/2.55", SK Hynix Hi5021Q (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Да
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|-
|f/2.5
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 10 Вт
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Hot 30 более удачной покупкой.
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