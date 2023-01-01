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Nokia C300 против Motorola Moto G13

46 из 100
Nokia C300
VS
53 из 100
Motorola Moto G13
Nokia C300
Motorola Moto G13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июня 2023 года Nokia C300 с экраном 6.52" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.5-дюймового Motorola Moto G13, который имеет процессор Mediatek Helio G85 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia C300
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Motorola Moto G13
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Быстрая зарядка мощностью 10 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia C300
vs
Moto G13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.52 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.4% 83.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 91.2%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 41 мс
Контрастность - 1914:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Nokia C300
н/д
Moto G13
555 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 166.7 мм 162.7 мм
Ширина 76.6 мм 74.66 мм
Толщина 8.6 мм 8.19 мм
Вес 190 граммов 183.45 грамма
Водонепроницаемость IP52 Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий Черный, Золотистый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia C300
80.4%
Moto G13 +4%
83.9%

Производительность

Тестируем Nokia C300 и Motorola Moto G13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Mediatek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G52 MP2
Частота GPU 950 МГц 1000 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia C300
308
Moto G13 +16%
358
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia C300
1164
Moto G13 +9%
1269
AnTuTu Benchmark 9
Nokia C300
202941
Moto G13 +6%
214629
CPU - 68339
GPU - 34495
Memory - 47936
UX - 63831
Total score 202941 214629
3DMark Wild Life Performance
Nokia C300
н/д
Moto G13
742
PCMark 3.0
Nokia C300
н/д
Moto G13
8252
Web score - 6902
Video editing - 6158
Photo editing - 19134
Data manipulation - 5253
Writing score - 9361
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Объем 4000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да
Время полной зарядки - 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia C300 vs Motorola Moto G13
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4096 x 2048
Апертура - f/2.0
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia C300
н/д
Moto G13
78.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2023 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 10 Вт Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G13 более удачной покупкой.

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