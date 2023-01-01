Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июня 2023 года Nokia C300 с экраном 6.52" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.5-дюймового Motorola Moto G13, который имеет процессор Mediatek Helio G85 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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