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Nokia C300 против Nokia C110

46 из 100
Nokia C300
VS
39 из 100
Nokia C110
Nokia C300
Nokia C110

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июня 2023 года Nokia C300 с экраном 6.52" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.3-дюймового Nokia C110, который имеет процессор MediaTek Helio P22. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia C300
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 308 и 150 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia C110
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia C300
vs
Nokia C110

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.52 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 273 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.4% 81.9%

Дизайн и корпус

Высота 166.7 мм 160.8 мм
Ширина 76.6 мм 74 мм
Толщина 8.6 мм 8.5 мм
Вес 190 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IP52 IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий Серий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nokia C300
80.4%
Nokia C110 +2%
81.9%

Производительность

Тестируем Nokia C300 и Nokia C110 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 PowerVR GE8320
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~41 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia C300 +105%
308
Nokia C110
150
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia C300 +56%
1164
Nokia C110
744
AnTuTu Benchmark 9
Nokia C300 +98%
202941
Nokia C110
102617
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12

Батарея

Объем 4000 мАч 3000 мАч
Макс. мощность зарядки 10 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia C300 vs Nokia C110
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2023 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Зарядное устройство из коробки Да, 10 Вт Да, 5 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia C300 более удачной покупкой.

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