Nokia C300 против Nokia C110
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июня 2023 года Nokia C300 с экраном 6.52" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.3-дюймового Nokia C110, который имеет процессор MediaTek Helio P22. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia C300
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 308 и 150 баллов
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia C110
- Весит на 18 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
44
44
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
46
31
Производительность
Быстродействие приложений и системы
20
14
Игры
Возможности в 3D-гейминге
31*
24*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
55*
43*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
64
58
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|6.52 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|273 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.4%
|81.9%
Дизайн и корпус
|Высота
|166.7 мм
|160.8 мм
|Ширина
|76.6 мм
|74 мм
|Толщина
|8.6 мм
|8.5 мм
|Вес
|190 граммов
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|IP52
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий
|Серий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 662
|MediaTek Helio P22
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|11 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|950 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|~41 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia C300 +105%
308
150
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia C300 +56%
1164
744
Память
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|3 ГБ
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|10 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2592 x 1944
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 10 Вт
|Да, 5 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia C300 более удачной покупкой.
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