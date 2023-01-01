Главная > Сравнение смартфонов > Nokia C32 vs Moto G13 – что лучше выбрать?

Nokia C32 против Motorola Moto G13

46 из 100
Nokia C32
VS
52 из 100
Motorola Moto G13
Nokia C32
Motorola Moto G13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2023 года Nokia C32 с экраном 6.5" и чипом Unisoc SC9863A1, против 6.5-дюймового Motorola Moto G13, который имеет процессор Mediatek Helio G85 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia C32
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Motorola Moto G13
  • Показывает на 84% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 10 Ватт
  • Более энергоэффективный CPU – Mediatek Helio G85
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia C32
vs
Moto G13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 83.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 91.2%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 41 мс
Контрастность - 1914:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Nokia C32
н/д
Moto G13
552 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.6 мм 162.7 мм
Ширина 75.9 мм 74.66 мм
Толщина 8.55 мм 8.19 мм
Вес 199.4 граммов 183.45 грамма
Водонепроницаемость IP52 Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый Черный, Золотистый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia C32
81.6%
Moto G13 +3%
83.9%

Производительность

Тестируем Nokia C32 и Motorola Moto G13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc SC9863A1 Mediatek Helio G85
Макс. частота 1600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 28 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8322 Mali-G52 MP2
Частота GPU - 1000 МГц
FLOPS - ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia C32
189
Moto G13 +86%
352
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia C32
815
Moto G13 +54%
1252
AnTuTu Benchmark 9
Nokia C32
116386
Moto G13 +84%
213649
CPU 33668 68339
GPU 13642 34495
Memory 32880 47936
UX 36572 63831
Total score 116386 213649
3DMark Wild Life Performance
Nokia C32
н/д
Moto G13
743
Web score - 6934
Video editing - 6162
Photo editing - 19122
Data manipulation - 5422
Writing score - 9302
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia C32 vs Motorola Moto G13
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4096 x 2048
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia C32
н/д
Moto G13
78.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2023 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 10 Вт Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G13 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Nokia C32 или Galaxy A14
2. Nokia C32 или Oppo A17
3. Nokia C32 или Redmi 12C
4. Nokia C32 или Galaxy A13
5. Nokia C32 или Nokia G21
6. Nokia C32 или Realme C31
7. Moto G13 или Galaxy A14
8. Moto G13 или Moto G32
9. Moto G13 или Moto G23
10. Moto G13 или Moto G53
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры