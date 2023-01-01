Nokia C32 против Motorola Moto G13
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2023 года Nokia C32 с экраном 6.5" и чипом Unisoc SC9863A1, против 6.5-дюймового Motorola Moto G13, который имеет процессор Mediatek Helio G85 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia C32
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Motorola Moto G13
- Показывает на 84% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Быстрая зарядка мощностью 10 Ватт
- Более энергоэффективный CPU – Mediatek Helio G85
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
|83.9%
|Цветовой охват sRGB
|-
|91.2%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|41 мс
|Контрастность
|-
|1914:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.6 мм
|162.7 мм
|Ширина
|75.9 мм
|74.66 мм
|Толщина
|8.55 мм
|8.19 мм
|Вес
|199.4 граммов
|183.45 грамма
|Водонепроницаемость
|IP52
|Да
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Розовый
|Черный, Золотистый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Unisoc SC9863A1
|Mediatek Helio G85
|Макс. частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|28 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8322
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|-
|1000 МГц
|FLOPS
|-
|~59 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|33668
|68339
|GPU
|13642
|34495
|Memory
|32880
|47936
|UX
|36572
|63831
|Total score
|116386
|213649
|Web score
|-
|6934
|Video editing
|-
|6162
|Photo editing
|-
|19122
|Data manipulation
|-
|5422
|Writing score
|-
|9302
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Размер системы из коробки
|-
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|2:30 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4096 x 2048
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 10 Вт
|Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G13 более удачной покупкой.
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