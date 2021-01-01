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Nokia G10 против Huawei Honor 8A

Нокиа G00
VS
Хуавей Хонор 8А
Nokia G10
Huawei Honor 8A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2021 года Nokia G10 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia G10
  • Комплектуется на 2030 мАч более емким аккумулятором – 5050 против 3020 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.43" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 8A
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (537 против 450 нит)
  • Весит на 44 грамма меньше
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 174 и 149 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia G10
vs
Honor 8A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.52 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 79.52%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.4% 98.1%
ШИМ (PWM) 100000 Гц Не обнаружено
Время отклика 52 мс 36.4 мс
Контрастность 2425:1 1111:1
Максимальная яркость
Nokia G10
450 нит
Honor 8A +19%
537 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 156.2 мм
Ширина 76 мм 73.5 мм
Толщина 9.2 мм 8 мм
Вес 194 грамма 150 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Лавандовый, Грозовое небо Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nokia G10 +3%
81.9%
Honor 8A
79.52%

Производительность

Тестируем Нокиа G00 и Хуавей Хонор 8А в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 680 МГц
FLOPS ~41.8 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1833 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia G10
149
Honor 8A +17%
174
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia G10
847
Honor 8A +7%
903
AnTuTu Benchmark 7
Nokia G10
н/д
Honor 8A
86327
AnTuTu Benchmark 8
Nokia G10
101199
Honor 8A +6%
107223

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0
Оболочка UI - EMUI 9
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки - 3:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia G10 vs Huawei Honor 8A
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура - f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia G10
78.6 дБ
Honor 8A +14%
89.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Январь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia G10 более удачной покупкой.

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