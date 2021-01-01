Nokia G10 против Huawei Honor 9X Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2021 года Nokia G10 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.5-дюймового Huawei Honor 9X Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia G10
- Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 5050 против 3750 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Более новая ОС: Android 11 против 9
- Смартфон на 1 год новее
- На 8% выше максимальная яркость экрана (450 против 417 нит)
Причины выбрать Huawei Honor 9X Lite
- Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 47% выше плотность пикселей (396 vs 269 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 338 и 149 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
25
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
46
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
65
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
53
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.52 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.9%
|84.4%
|Цветовой охват sRGB
|93.4%
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|100000 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|52 мс
|27 мс
|Контрастность
|2425:1
|565:1
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|160.4 мм
|Ширина
|76 мм
|76.6 мм
|Толщина
|9.2 мм
|8 мм
|Вес
|194 грамма
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Лавандовый, Грозовое небо
|Изумрудный зеленый, Полночный черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G25
|HiSilicon Kirin 710F
|Макс. частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|Mali-G51
|Частота GPU
|650 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~41.8 Гфлопс
|~225 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
149
Honor 9X Lite +127%
338
Geekbench 5 (многоядерный)
847
Honor 9X Lite +58%
1336
AnTuTu Benchmark 7
н/д
138794
AnTuTu Benchmark 8
101199
Honor 9X Lite +63%
164489
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 9
|Оболочка UI
|-
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|5050 мАч
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|-
|1:36 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (48 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4608 x 3456
|Апертура
|-
|f/2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|7
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.46 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.51 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, корпус и звук - выбирайте Huawei Honor 9X Lite, а если программное обеспечение, автономность и коммуникации – то Nokia G10.
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