Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2021 года Nokia G10 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio G25, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.