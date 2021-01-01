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Nokia G10 против Nokia 1.3

Нокиа G10
VS
Нокиа 1.3
Nokia G10
Nokia 1.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2021 года Nokia G10 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio G25, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia G10
  • Комплектуется на 2050 мАч более емким аккумулятором – 5050 против 3000 мАч
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.81" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (453 против 406 нит)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia 1.3
  • На 10% выше плотность пикселей (295 vs 269 PPI)
  • Весит на 39 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia G10
vs
Nokia 1.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.52 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 77.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.4% 94%
ШИМ (PWM) 100000 Гц Не обнаружено
Время отклика 52 мс 40.5 мс
Контрастность 2425:1 1382:1
Максимальная яркость
Nokia G10 +12%
453 нит
Nokia 1.3
406 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 147.3 мм
Ширина 76 мм 71.2 мм
Толщина 9.2 мм 9.4 мм
Вес 194 грамма 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Лавандовый, Грозовое небо Серый, Бирюзовый, Песочный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nokia G10 +6%
81.9%
Nokia 1.3
77.6%

Производительность

Тестируем Нокиа G10 и Нокиа 1.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25 Qualcomm 215
Макс. частота 2000 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 8 (8) -
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 12 нанометров -
Графика IMG PowerVR GE8320 -
Частота GPU 650 МГц -
FLOPS ~41.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1833 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia G10
148
Nokia 1.3
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia G10
846
Nokia 1.3
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Nokia G10 +102%
115504
Nokia 1.3
57182
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Размер системы из коробки - 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia G10 vs Nokia 1.3
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2048 x 1536
Апертура - f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia G10
78.6 дБ
Nokia 1.3
78.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Апрель 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia G10 более удачной покупкой.

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