Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 февраля 2022 года Nokia G11 с экраном 6.5" и чипом Unisoc T606, против 6.5-дюймового Motorola Moto G32, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.