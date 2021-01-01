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Nokia G20 против Google Pixel 5a 5G

Нокиа G20
VS
Гугл Пиксель 5a 5G
Nokia G20
Google Pixel 5a 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2021 года Nokia G20 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.34-дюймового Google Pixel 5a 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia G20
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 370 мАч более емким аккумулятором – 5050 против 4680 мАч
Причины выбрать Google Pixel 5a 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • На 96% выше максимальная яркость экрана (878 против 449 нит)
  • На 54% выше плотность пикселей (415 vs 269 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 765G
  • Стерео динамики
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia G20
vs
Pixel 5a 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.52 дюймов 6.34 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 85%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.6% -
ШИМ (PWM) 2500000 Гц -
Время отклика 36.5 мс -
Контрастность 1102:1 -
Максимальная яркость
Nokia G20
449 нит
Pixel 5a 5G +96%
878 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 154.9 мм
Ширина 76 мм 73.7 мм
Толщина 9.2 мм 7.6 мм
Вес 197 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Грозовое небо, Серебристый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nokia G20
81.9%
Pixel 5a 5G +4%
85%

Производительность

Тестируем Нокиа G20 и Гугл Пиксель 5a 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2300 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 620
Частота GPU 680 МГц 750 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia G20
181
Pixel 5a 5G +260%
652
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia G20
1002
Pixel 5a 5G +100%
2003
AnTuTu Benchmark 9
Nokia G20
115179
Pixel 5a 5G
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI - Stock Android
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч 4680 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:40 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia G20
н/д
Pixel 5a 5G
18:27 ч.
Время просмотра видео
Nokia G20
н/д
Pixel 5a 5G
21:32 ч.
Время разговора (3G)
Nokia G20
н/д
Pixel 5a 5G
32:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia G20 vs Google Pixel 5a 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура - f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 15
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia G20
80.6 дБ
Pixel 5a 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Август 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 5a 5G более удачной покупкой.

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