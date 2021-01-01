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Nokia G20 против Huawei Nova 5T

Нокиа G20
VS
Хуавей Нова 5Т
Nokia G20
Huawei Nova 5T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2021 года Nokia G20 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5T, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia G20
  • Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 5050 против 3750 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Nova 5T
  • На 53% выше плотность пикселей (412 vs 269 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • В 3.9 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 676 и 175 баллов
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia G20
vs
Nova 5T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.52 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 84.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 36.4 мс
Контрастность - 1344:1
Максимальная яркость
Nokia G20
н/д
Nova 5T
506 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 154.3 мм
Ширина 76 мм 74 мм
Толщина 9.2 мм 7.8 мм
Вес 197 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Грозовое небо, Серебристый Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia G20
81.9%
Nova 5T +3%
84.2%

Производительность

Тестируем Нокиа G20 и Хуавей Нова 5Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2300 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Mali G76 MP10
Частота GPU 680 МГц 750 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia G20
175
Nova 5T +286%
676
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia G20
986
Nova 5T +155%
2510
AnTuTu Benchmark 7
Nokia G20
н/д
Nova 5T
330430
AnTuTu Benchmark 8
Nokia G20
н/д
Nova 5T
403873

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI - EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia G20 vs Huawei Nova 5T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 117°
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6912 x 4624
Апертура - f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia G20
н/д
Nova 5T
81.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Август 2019 года
Дата начала продаж Май 2021 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 5T более удачной покупкой.

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