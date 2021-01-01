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Nokia G20 против Motorola Moto G9 Plus

Нокиа G20
VS
Моторола Мото G9 Плюс
Nokia G20
Motorola Moto G9 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2021 года Nokia G20 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.81-дюймового Motorola Moto G9 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia G20
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Весит на 26 граммов меньше
Причины выбрать Motorola Moto G9 Plus
  • На 43% выше плотность пикселей (386 vs 269 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730G
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • В 2.9 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 525 и 178 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia G20
vs
Moto G9 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD LTPS LCD
Размер 6.52 дюймов 6.81 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 386 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 84.3%
Максимальная яркость
Nokia G20
н/д
Moto G9 Plus
521 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 170 мм
Ширина 76 мм 78.1 мм
Толщина 9.2 мм 9.7 мм
Вес 197 граммов 223 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Грозовое небо, Серебристый Золотой, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia G20
81.9%
Moto G9 Plus +3%
84.3%

Производительность

Тестируем Нокиа G20 и Моторола Мото G9 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 618
Частота GPU 680 МГц 575 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс ~422 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia G20
178
Moto G9 Plus +195%
525
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia G20
970
Moto G9 Plus +75%
1697
AnTuTu Benchmark 8
Nokia G20
н/д
Moto G9 Plus
269770

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Размер системы из коробки - 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia G20
н/д
Moto G9 Plus
16:20 ч.
Время просмотра видео
Nokia G20
н/д
Moto G9 Plus
18:56 ч.
Время разговора (3G)
Nokia G20
н/д
Moto G9 Plus
52:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia G20 vs Motorola Moto G9 Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура - f/2.0
Фокусное расстояние - 29 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Май 2021 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G9 Plus более удачной покупкой.

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