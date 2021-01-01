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Nokia G20 против Motorola Moto G9 Power

Нокиа G20
VS
Моторола Мото G9 Павер
Nokia G20
Motorola Moto G9 Power

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2021 года Nokia G20 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.8-дюймового Motorola Moto G9 Power, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia G20
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Весит на 24 грамма меньше
Причины выбрать Motorola Moto G9 Power
  • Комплектуется на 950 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5050 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (524 против 452 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 74% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 317 и 182 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia G20
vs
Moto G9 Power

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.52 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 263 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 83.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.6% 94%
ШИМ (PWM) 2500000 Гц 500 Гц
Время отклика 36.5 мс 36 мс
Контрастность 1102:1 294:1
Максимальная яркость
Nokia G20
452 нит
Moto G9 Power +16%
524 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 172.1 мм
Ширина 76 мм 76.8 мм
Толщина 9.2 мм 9.7 мм
Вес 197 граммов 221 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Грозовое небо, Серебристый Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nokia G20
81.9%
Moto G9 Power +1%
83.1%

Производительность

Тестируем Нокиа G20 и Моторола Мото G9 Павер в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 11 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 610
Частота GPU 680 МГц 600 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia G20
182
Moto G9 Power +74%
317
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia G20
1006
Moto G9 Power +37%
1375
AnTuTu Benchmark 8
Nokia G20
н/д
Moto G9 Power
177613
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (34% за 45 минут)
Время полной зарядки 3:40 ч. 3:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia G20
н/д
Moto G9 Power
14:06 ч.
Время просмотра видео
Nokia G20
н/д
Moto G9 Power
21:55 ч.
Время разговора (3G)
Nokia G20
н/д
Moto G9 Power
60:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia G20 vs Motorola Moto G9 Power
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
-
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура - f/2.2
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia G20
80.6 дБ
Moto G9 Power
80.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Май 2021 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Motorola Moto G9 Power, а если программное обеспечение, камера и корпус – то Nokia G20.

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