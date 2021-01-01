Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2021 года Nokia G20 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.81-дюймового Nokia 8.3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.