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Nokia G21 против Apple iPhone 13

Нокиа G21
VS
Эпл Айфон 13
Nokia G21
Apple iPhone 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 февраля 2022 года Nokia G21 с экраном 6.5" и чипом Unisoc T606, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia G21
  • Комплектуется на 1823 мАч более емким аккумулятором – 5050 против 3227 мАч
  • На 42% лучшая автономность (126 vs 89 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 5 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 70% выше плотность пикселей (460 vs 270 PPI)
  • На 83% выше максимальная яркость экрана (796 против 436 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Nokia
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia G21
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.5 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 86%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.9% 129%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 609 Гц
Время отклика 49 мс 7.5 мс
Контрастность 1070:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Nokia G21
436 нит
iPhone 13 +83%
796 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.6 мм 146.7 мм
Ширина 75.9 мм 71.5 мм
Толщина 8.5 мм 7.65 мм
Вес 190 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серый Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nokia G21
81.6%
iPhone 13 +5%
86%

Производительность

Тестируем Нокиа G21 и Эпл Айфон 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T606 Apple A15 Bionic
Макс. частота 1600 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 12 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G57 MP1 Apple GPU
Частота GPU 650 МГц 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia G21
310
iPhone 13 +453%
1715
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia G21
1191
iPhone 13 +286%
4599
AnTuTu Benchmark 9
Nokia G21
160105
iPhone 13 +402%
803745
CPU 61323 219838
GPU 24437 329364
Memory 39969 121868
UX 35896 133943
Total score 160105 803745
3DMark Wild Life Performance
Nokia G21
н/д
iPhone 13
8810
Stability - 79%
Graphics test - 52 FPS
Graphics score - 8810
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 15 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI - 15.4
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч 3227 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (22% за 30 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:49 ч. 1:46 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia G21 +21%
19:42 ч.
iPhone 13
16:08 ч.
Время просмотра видео
Nokia G21
16:15 ч.
iPhone 13 +2%
16:50 ч.
Время разговора (3G)
Nokia G21 +93%
37:12 ч.
iPhone 13
19:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia G21 vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nokia G21
н/д
iPhone 13
138
Качество видео
Nokia G21
н/д
iPhone 13
117
Итоговая оценка камеры
Nokia G21
н/д
iPhone 13
130

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia G21 +3%
85.6 дБ
iPhone 13
83.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 более удачной покупкой.

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