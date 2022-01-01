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Nokia G21 против Google Pixel 6a

Нокиа G21
VS
Гугл Пиксель 6а
Nokia G21
Google Pixel 6a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 февраля 2022 года Nokia G21 с экраном 6.5" и чипом Unisoc T606, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia G21
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 18% лучшая автономность (38:04 vs 32:23 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 640 мАч более емким аккумулятором – 5050 против 4410 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 4.8 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 59% выше плотность пикселей (429 vs 270 PPI)
  • На 81% выше максимальная яркость экрана (870 против 480 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Google Tensor
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 13 против 12

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia G21
vs
Pixel 6a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.5 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 480 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 83%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.9% 96.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 240 Гц
Время отклика 49 мс 3 мс
Контрастность 1070:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nokia G21
480 нит
Pixel 6a +81%
870 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.6 мм 152.2 мм
Ширина 75.9 мм 71.8 мм
Толщина 8.5 мм 8.9 мм
Вес 190 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серый Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nokia G21
81.6%
Pixel 6a +2%
83%

Производительность

Тестируем Нокиа G21 и Гугл Пиксель 6а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T606 Google Tensor
Макс. частота 1600 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 1 МБ 4 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G57 MP1 Mali-G78 MP20
Частота GPU 650 МГц 848 МГц
FLOPS - ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia G21
309
Pixel 6a +236%
1039
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia G21
1185
Pixel 6a +142%
2869
AnTuTu Benchmark 9
Nokia G21
161297
Pixel 6a +383%
779273
CPU 61323 229804
GPU 24437 299774
Memory 39969 114943
UX 35896 142121
Total score 161297 779273
3DMark Wild Life Performance
Nokia G21
394
Pixel 6a +1438%
6058
Stability - 55%
Graphics test 2 FPS 36 FPS
Graphics score 394 6058
PCMark 3.0 score 7332 9691
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI - Stock Android
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч 4410 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (22% за 30 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:49 ч. 1:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:52 ч. 11:03 ч.
Просмотр видео 13:09 ч. 16:44 ч.
Игры 07:37 ч. 06:15 ч.
Режим ожидания 127 ч. 91 ч.
Общая автономность
Nokia G21 +18%
38:04 ч.
Pixel 6a
32:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia G21 vs Google Pixel 6a
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3840 x 2160
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nokia G21
н/д
Pixel 6a
140
Качество видео
Nokia G21
н/д
Pixel 6a
111
Итоговая оценка камеры
Nokia G21
н/д
Pixel 6a
130

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia G21
85.6 дБ
Pixel 6a +2%
87.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6a более удачной покупкой.

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