Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 февраля 2022 года Nokia G21 с экраном 6.5" и чипом Unisoc T606, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.