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Nokia G21 против Motorola Moto G52

Нокиа G21
VS
Моторола Мото G52
Nokia G21
Motorola Moto G52

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 февраля 2022 года Nokia G21 с экраном 6.5" и чипом Unisoc T606, против 6.6-дюймового Motorola Moto G52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G52
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Показывает на 64% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше плотность пикселей (402 vs 270 PPI)
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (647 против 480 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.3% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia G21
vs
Moto G52

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 480 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR - 700 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 86.9%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.9% 94.7%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 90 Гц
Время отклика 49 мс 12 мс
Контрастность 1070:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nokia G21
480 нит
Moto G52 +35%
647 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.6 мм 160.98 мм
Ширина 75.9 мм 74.46 мм
Толщина 8.5 мм 7.99 мм
Вес 190 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Серый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia G21
81.6%
Moto G52 +6%
86.9%

Производительность

Тестируем Нокиа G21 и Моторола Мото G52 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T606 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 1600 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MP1 Adreno 610
Частота GPU 650 МГц 1114 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia G21
309
Moto G52 +22%
378
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia G21
1185
Moto G52 +28%
1518
AnTuTu Benchmark 9
Nokia G21
161297
Moto G52 +64%
264834
CPU 61323 70535
GPU 24437 50698
Memory 39969 67984
UX 35896 75671
Total score 161297 264834
3DMark Wild Life Performance
Nokia G21
394
Moto G52 +13%
446
Stability - 99%
Graphics test 2 FPS 2 FPS
Graphics score 394 446
PCMark 3.0 score 7332 6911
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (22% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:49 ч. 1:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:52 ч. -
Просмотр видео 13:09 ч. -
Игры 07:37 ч. -
Режим ожидания 127 ч. -
Общая автономность
Nokia G21
38:04 ч.
Moto G52
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia G21 vs Motorola Moto G52
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia G21 +1%
85.6 дБ
Moto G52
84.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G52 более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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