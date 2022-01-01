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Nokia G21 против Nokia G10

Нокиа G21
VS
Нокиа G10
Nokia G21
Nokia G10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 февраля 2022 года Nokia G21 с экраном 6.5" и чипом Unisoc T606, против 6.52-дюймового Nokia G10, который имеет процессор MediaTek Helio G25 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia G21
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 313 и 150 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia G21
vs
Nokia G10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 81.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.9% 93.4%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 100000 Гц
Время отклика 49 мс 52 мс
Контрастность 1070:1 2425:1
Максимальная яркость
Nokia G21
439 нит
Nokia G10 +5%
461 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.6 мм 164.9 мм
Ширина 75.9 мм 76 мм
Толщина 8.5 мм 9.2 мм
Вес 190 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Лавандовый, Грозовое небо
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia G21
81.6%
Nokia G10
81.9%

Производительность

Тестируем Нокиа G21 и Нокиа G10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T606 MediaTek Helio G25
Макс. частота 1600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
FLOPS - ~41.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia G21 +109%
313
Nokia G10
150
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia G21 +39%
1193
Nokia G10
859
AnTuTu Benchmark 9
Nokia G21 +39%
162346
Nokia G10
116499
CPU 61323 34656
GPU 24437 -
Memory 39969 26304
UX 35896 37511
Total score 162346 116499
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч 5050 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (22% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:49 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:52 ч. -
Просмотр видео 13:09 ч. -
Игры 06:30 ч. -
Режим ожидания 127 ч. -
Общая автономность
Nokia G21
37:44 ч.
Nokia G10
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia G21 vs Nokia G10
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia G21 +9%
85.6 дБ
Nokia G10
78.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2022 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.46 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.51 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia G21 более удачной покупкой.

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