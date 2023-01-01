Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2023 года Nokia G22 с экраном 6.5" и чипом Unisoc T606, против 6.5-дюймового Motorola Moto G32, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.