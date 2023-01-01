Nokia G310 5G против Motorola Moto G14
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 августа 2023 года Nokia G310 5G с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 480 Plus, против 6.5-дюймового Motorola Moto G14, который имеет процессор Unisoc Tiger T616 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia G310 5G
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480 Plus
- На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 533 и 450 баллов
Причины выбрать Motorola Moto G14
- На 51% выше плотность пикселей (405 vs 269 PPI)
- Стерео динамики
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 18.1 граммов меньше
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.56 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1612 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.7%
|85.6%
Дизайн и корпус
|Высота
|165.1 мм
|161.46 мм
|Ширина
|75.7 мм
|73.82 мм
|Толщина
|8.6 мм
|7.99 мм
|Вес
|195.1 граммов
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий
|Серый, Синий, Фиолетовый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 480 Plus
|Unisoc Tiger T616
|Макс. частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|8 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Mali-G57 MP1
|Частота GPU
|950 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~486 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Память
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|-
|My UX
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|20 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|Нет
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4096 x 2048
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|-
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2023 года
|Август 2023 года
|Дата начала продаж
|Август 2023 года
|Август 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 20 Вт
|Да, 15 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Nokia G310 5G, а если дисплей, корпус и звук – то Motorola Moto G14.
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