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Nokia G310 5G против Nokia C32

58 из 100
Nokia G310 5G
VS
44 из 100
Nokia C32
Nokia G310 5G
Nokia C32

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 августа 2023 года Nokia G310 5G с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 480 Plus, против 6.5-дюймового Nokia C32, который имеет процессор Unisoc SC9863A1 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia G310 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480 Plus
  • Поддерживает более мощную зарядку (20W vs 10W)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • В 2.8 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 533 и 189 баллов
Причины выбрать Nokia C32
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
G310 5G
76*
Nokia C32
61*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
G310 5G
58*
Nokia C32
44*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
G310 5G
vs
Nokia C32

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.56 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.7% 81.6%

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 164.6 мм
Ширина 75.7 мм 75.9 мм
Толщина 8.6 мм 8.55 мм
Вес 195.1 граммов 199.4 граммов
Водонепроницаемость IP52 IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий Черный, Зеленый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
G310 5G +1%
82.7%
Nokia C32
81.6%

Производительность

Тестируем Nokia G310 5G и Nokia C32 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Plus Unisoc SC9863A1
Макс. частота 2200 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 8 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 619 PowerVR GE8322
Частота GPU 950 МГц -
FLOPS ~486 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
G310 5G +182%
533
Nokia C32
189
Geekbench 5 (многоядерный)
G310 5G +102%
1635
Nokia C32
809
AnTuTu Benchmark 9
G310 5G
н/д
Nokia C32
116604
CPU - 33668
GPU - 13642
Memory - 32880
UX - 36572
Total score - 116604
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 20 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia G310 5G vs Nokia C32
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* - Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 4
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Август 2023 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 20 Вт Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia G310 5G более удачной покупкой.

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