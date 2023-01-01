Nokia G42 против Infinix Note 30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июня 2023 года Nokia G42 с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 480 Plus, против 6.78-дюймового Infinix Note 30, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia G42
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Весит на 25.2 граммов меньше
Причины выбрать Infinix Note 30
- На 47% выше плотность пикселей (396 vs 269 PPI)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 20W)
- Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
- Функция реверсивной зарядки
Обзор
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.56 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|720 x 1612 пикселей
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|21:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|560 нит
|580 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.7%
|84.5%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|165 мм
|168.62 мм
|Ширина
|75.8 мм
|76.6 мм
|Толщина
|8.55 мм
|8.58 мм
|Вес
|193.8 грамма
|219 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Фиолетовый
|Черный, Золотистый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 480 Plus
|MediaTek Helio G99
|Макс. частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|8 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~486 Гфлопс
|~278 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|-
|103918
|GPU
|-
|85824
|Memory
|-
|88042
|UX
|-
|108028
|Total score
|317756
|382639
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|7 FPS
|Graphics score
|-
|1252
|Web score
|-
|9412
|Video editing
|-
|6397
|Photo editing
|-
|26025
|Data manipulation
|-
|6590
|Writing score
|-
|13407
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 2048 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|-
|XOS 12.6
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|20 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (64% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|0:57 ч.
|Веб-серфинг
|-
|10:22 ч.
|Просмотр видео
|-
|12:25 ч.
|Игры
|-
|05:11 ч.
|Режим ожидания
|-
|124 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|-
|Нет
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 20 Вт
|Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, производительность и звук - выбирайте Infinix Note 30, а если игры, программное обеспечение и корпус – то Nokia G42.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1