Главная > Сравнение смартфонов > Nokia G42 vs Note 30 – что лучше выбрать?

Nokia G42 против Infinix Note 30

58 из 100
Nokia G42
VS
62 из 100
Infinix Note 30
Nokia G42
Infinix Note 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июня 2023 года Nokia G42 с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 480 Plus, против 6.78-дюймового Infinix Note 30, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia G42
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Весит на 25.2 граммов меньше
Причины выбрать Infinix Note 30
  • На 47% выше плотность пикселей (396 vs 269 PPI)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 20W)
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia G42
vs
Note 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.56 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 21:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 560 нит 580 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.7% 84.5%
Особенности - - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
Nokia G42
н/д
Note 30
605 нит

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 168.62 мм
Ширина 75.8 мм 76.6 мм
Толщина 8.55 мм 8.58 мм
Вес 193.8 грамма 219 граммов
Водонепроницаемость IP52 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Фиолетовый Черный, Золотистый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia G42
82.7%
Note 30 +2%
84.5%

Производительность

Тестируем Nokia G42 и Infinix Note 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Plus MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц 1100 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс ~278 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia G42
543
Note 30 +1%
551
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia G42
1658
Note 30 +7%
1779
AnTuTu Benchmark 9
Nokia G42
317756
Note 30 +20%
382639
CPU - 103918
GPU - 85824
Memory - 88042
UX - 108028
Total score 317756 382639
3DMark Wild Life Performance
Nokia G42
н/д
Note 30
1252
Stability - 98%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1252
Web score - 9412
Video editing - 6397
Photo editing - 26025
Data manipulation - 6590
Writing score - 13407
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI - XOS 12.6

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 20 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да Да (64% за 30 минут)
Время полной зарядки - 0:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:22 ч.
Просмотр видео - 12:25 ч.
Игры - 05:11 ч.
Режим ожидания - 124 ч.
Общая автономность
Nokia G42
н/д
Note 30
32:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia G42 vs Infinix Note 30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 20 Вт Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, производительность и звук - выбирайте Infinix Note 30, а если игры, программное обеспечение и корпус – то Nokia G42.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 12 vs Infinix Note 30
2. Infinix Note 30 Pro vs Note 30
3. Realme 10 vs Infinix Note 30
4. Infinix Note 12 vs Note 30
5. Realme 11 vs Infinix Note 30
6. Samsung Galaxy A24 4G vs Nokia G42
7. Nokia G60 vs Nokia G42
8. Nokia G22 vs Nokia G42
9. OnePlus Nord N30 5G vs Nokia G42
10. Samsung Galaxy A33 5G vs Nokia G42
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры