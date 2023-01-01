Nokia G42 против Nokia C300
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июня 2023 года Nokia G42 с экраном 6.56" и чипом Qualcomm Snapdragon 480 Plus, против 6.52-дюймового Nokia C300, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia G42
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Поддерживает более мощную зарядку (20W vs 10W)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
56
53
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
55
Производительность
Быстродействие приложений и системы
30
19
Игры
Возможности в 3D-гейминге
49*
31*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76*
55*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
64
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.56 дюймов
|6.52 дюймов
|Разрешение
|720 x 1612 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|560 нит
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.7%
|80.4%
Дизайн и корпус
|Высота
|165 мм
|166.7 мм
|Ширина
|75.8 мм
|76.6 мм
|Толщина
|8.55 мм
|8.6 мм
|Вес
|193.8 грамма
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Фиолетовый
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 480 Plus
|Qualcomm Snapdragon 662
|Макс. частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|8 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 610
|Частота GPU
|950 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~486 Гфлопс
|~243 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia G42 +78%
543
305
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia G42 +43%
1658
1159
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|-
|Количество каналов
|2
|-
|Объем накопителя
|128 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|20 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Нет
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|-
|Нет
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 20 Вт
|Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia G42 более удачной покупкой.
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