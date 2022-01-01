Nokia G50 против Motorola Moto G62 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 сентября 2021 года Nokia G50 с экраном 6.82" и чипом Qualcomm Snapdragon 480, против 6.5-дюймового Motorola Moto G62 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia G50
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 0.32" большая диагональ экрана
Причины выбрать Motorola Moto G62 5G
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 61% выше плотность пикселей (405 vs 252 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стерео динамики
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Смартфон на 8 месяцев новее
- Весит на 36 граммов меньше
- На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 543 и 502 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
80
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
41
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
84
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
58
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
66
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.82 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|252 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|85.2%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|91.2%
|-
|ШИМ (PWM)
|2358000 Гц
|-
|Время отклика
|42.5 мс
|-
|Контрастность
|2367:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|173.83 мм
|161.83 мм
|Ширина
|77.7 мм
|73.96 мм
|Толщина
|8.85 мм
|8.59 мм
|Вес
|220 граммов
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Да
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Голубой океан, Полночное солнце
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 480
|Qualcomm Snapdragon 480 Plus
|Макс. частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|8 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 619
|Частота GPU
|825 МГц
|825 МГц
|FLOPS
|~468 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
502
Moto G62 5G +8%
543
Geekbench 5 (многоядерный)
1662
Moto G62 5G +2%
1691
|CPU
|96825
|106144
|GPU
|87610
|64489
|Memory
|63810
|64997
|UX
|80768
|80036
|Total score
|327069
|314767
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|5 FPS
|5 FPS
|Graphics score
|986
|974
|PCMark 3.0 score
|7099
|9336
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 12
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 60 минут)
|Да (24% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:54 ч.
|1:46 ч.
|Веб-серфинг
|-
|12:44 ч.
|Просмотр видео
|-
|13:24 ч.
|Игры
|-
|06:04 ч.
|Режим ожидания
|-
|139 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|-
|118°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 5 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4920 x 3264
|Апертура
|-
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|15
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Июнь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и звук - выбирайте Motorola Moto G62 5G, а если коммуникации – то Nokia G50.
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