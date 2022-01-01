Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 сентября 2021 года Nokia G50 с экраном 6.82" и чипом Qualcomm Snapdragon 480, против 6.5-дюймового Motorola Moto G62 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.