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Nokia G50 против Motorola Moto G62 5G

Нокиа G50
VS
Моторола Мото G62 5G
Nokia G50
Motorola Moto G62 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 сентября 2021 года Nokia G50 с экраном 6.82" и чипом Qualcomm Snapdragon 480, против 6.5-дюймового Motorola Moto G62 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia G50
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 0.32" большая диагональ экрана
Причины выбрать Motorola Moto G62 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 61% выше плотность пикселей (405 vs 252 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Весит на 36 граммов меньше
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 543 и 502 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia G50
vs
Moto G62 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.82 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 252 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 85.2%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 91.2% -
ШИМ (PWM) 2358000 Гц -
Время отклика 42.5 мс -
Контрастность 2367:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Nokia G50
524 нит
Moto G62 5G +4%
547 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 173.83 мм 161.83 мм
Ширина 77.7 мм 73.96 мм
Толщина 8.85 мм 8.59 мм
Вес 220 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость Нет Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Голубой океан, Полночное солнце Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia G50
84.5%
Moto G62 5G +1%
85.2%

Производительность

Тестируем Нокиа G50 и Моторола Мото G62 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Qualcomm Snapdragon 480 Plus
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 619
Частота GPU 825 МГц 825 МГц
FLOPS ~468 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia G50
502
Moto G62 5G +8%
543
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia G50
1662
Moto G62 5G +2%
1691
AnTuTu Benchmark 9
Nokia G50 +4%
327069
Moto G62 5G
314767
CPU 96825 106144
GPU 87610 64489
Memory 63810 64997
UX 80768 80036
Total score 327069 314767
3DMark Wild Life Performance
Nokia G50 +1%
986
Moto G62 5G
974
Stability 99% -
Graphics test 5 FPS 5 FPS
Graphics score 986 974
PCMark 3.0 score 7099 9336
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 18 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (24% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:54 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:44 ч.
Просмотр видео - 13:24 ч.
Игры - 06:04 ч.
Режим ожидания - 139 ч.
Общая автономность
Nokia G50
н/д
Moto G62 5G
36:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia G50 vs Motorola Moto G62 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 3 (48 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура - f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 15 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia G50
87.7 дБ
Moto G62 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Июнь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и звук - выбирайте Motorola Moto G62 5G, а если коммуникации – то Nokia G50.

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