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Nokia G60 против Nokia G50

Нокиа G60
VS
Нокиа G50
Nokia G60
Nokia G50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2022 года Nokia G60 с экраном 6.58" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.82-дюймового Nokia G50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia G60
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 59% выше плотность пикселей (401 vs 252 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Nokia G50
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (525 против 421 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia G60
vs
Nokia G50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.58 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 252 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 84.5%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98% 91.2%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 2358000 Гц
Время отклика 28 мс 42.5 мс
Контрастность 1544:1 2367:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Nokia G60
421 нит
Nokia G50 +25%
525 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.99 мм 173.83 мм
Ширина 75.93 мм 77.7 мм
Толщина 8.61 мм 8.85 мм
Вес 190 граммов 220 граммов
Водонепроницаемость IP52 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серый Голубой океан, Полночное солнце
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia G60
82.8%
Nokia G50 +2%
84.5%

Производительность

Тестируем Нокиа G60 и Нокиа G50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 619
Частота GPU 840 МГц 825 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс ~468 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia G60 +32%
669
Nokia G50
507
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia G60 +13%
1905
Nokia G50
1679
AnTuTu Benchmark 9
Nokia G60 +26%
407319
Nokia G50
322040
3DMark Wild Life Performance
Nokia G60
н/д
Nokia G50
986
Stability - 99%
Graphics test - 5 FPS
Graphics score - 986
PCMark 3.0 score - 7096
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Stock Android Stock Android
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 2:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia G60 vs Nokia G50
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.5", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3264 x 2448
Апертура f/2.0 -
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 15
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia G60
79.9 дБ
Nokia G50 +10%
87.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia G60 более удачной покупкой.

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