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Nokia X10 против Nokia 1.4

Нокиа X10
VS
Нокиа 1.4
Nokia X10
Nokia 1.4

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2021 года Nokia X10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 480 5G, против 6.52-дюймового Nokia 1.4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 215 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia X10
  • Показывает в 5.8 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 47% выше плотность пикселей (395 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 59% выше максимальная яркость экрана (623 против 391 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Комплектуется на 470 мАч более емким аккумулятором – 4470 против 4000 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia 1.4
  • Весит на 42 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia X10
vs
Nokia 1.4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.52 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.8% 80.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.6% -
ШИМ (PWM) 2358000 Гц -
Время отклика 31 мс -
Контрастность 864:1 -
Максимальная яркость
Nokia X10 +59%
623 нит
Nokia 1.4
391 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 168.9 мм 166.4 мм
Ширина 79.7 мм 76.7 мм
Толщина 9.1 мм 8.7 мм
Вес 220 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Голубой, Белоснежный Синий, Пурпурный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nokia X10
79.8%
Nokia 1.4 +1%
80.4%

Производительность

Тестируем Нокиа X10 и Нокиа 1.4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 5G Qualcomm Snapdragon 215
Макс. частота 2200 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) -
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold		 -
Размер транзистора 8 нанометров -
Графика Adreno 619 -
Частота GPU 825 МГц -
FLOPS ~46 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 1, 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1833 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia X10 +405%
500
Nokia 1.4
99
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia X10 +358%
1632
Nokia 1.4
356
AnTuTu Benchmark 9
Nokia X10 +485%
323022
Nokia 1.4
55254
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4470 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia X10 vs Nokia 1.4
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Фазовый автофокус
-
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2048 x 1536
Апертура - f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 4
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia X10
82.6 дБ
Nokia 1.4
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2021 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.51 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Зарядное устройство
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia X10 более удачной покупкой.

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