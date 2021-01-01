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Nokia X10 против Nokia 5.4

Нокиа X10
VS
Нокиа 5.4
Nokia X10
Nokia 5.4

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2021 года Nokia X10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 480, против 6.39-дюймового Nokia 5.4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia X10
  • На 47% выше плотность пикселей (395 vs 269 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Комплектуется на 470 мАч более емким аккумулятором – 4470 против 4000 мАч
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480
Причины выбрать Nokia 5.4
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (490 против 441 нит)
  • Весит на 39 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia X10
vs
Nokia 5.4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.8% 81.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.9%
Время отклика - 41.8 мс
Контрастность - 1631:1
Максимальная яркость
Nokia X10
441 нит
Nokia 5.4 +11%
490 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 168.9 мм 161 мм
Ширина 79.7 мм 76 мм
Толщина 9.1 мм 8.7 мм
Вес 220 граммов 181 грамм
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Голубой, Белоснежный Темно-синий, Пурпурный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nokia X10
79.8%
Nokia 5.4 +3%
81.9%

Производительность

Тестируем Нокиа X10 и Нокиа 5.4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 8 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 610
Частота GPU 825 МГц 600 МГц
FLOPS - ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя - eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia X10 +1%
500
Nokia 5.4
497
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia X10 +11%
1650
Nokia 5.4
1485
AnTuTu Benchmark 8
Nokia X10
н/д
Nokia 5.4
177522

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI - Android One
Размер системы из коробки - 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4470 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Нет
Время полной зарядки - 2:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia X10 vs Nokia 5.4
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео - Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура - f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 4
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia X10
н/д
Nokia 5.4
91 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.51 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia X10 более удачной покупкой.

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