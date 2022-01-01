Nokia X10 против Nokia G11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2021 года Nokia X10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 480 5G, против 6.5-дюймового Nokia G11, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia X10
- Показывает на 90% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
- На 30% выше максимальная яркость экрана (629 против 482 нит)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480 5G
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- На 63% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 504 и 310 баллов
Причины выбрать Nokia G11
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Комплектуется на 580 мАч более емким аккумулятором – 5050 против 4470 мАч
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Весит на 45.4 граммов меньше
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|480 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.8%
|81.6%
|Цветовой охват sRGB
|98.6%
|95.2%
|ШИМ (PWM)
|2358000 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|31 мс
|41 мс
|Контрастность
|864:1
|947:1
Дизайн и корпус
|Высота
|168.9 мм
|164.6 мм
|Ширина
|79.7 мм
|75.9 мм
|Толщина
|9.1 мм
|8.5 мм
|Вес
|210 граммов
|164.6 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Голубой, Белоснежный
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 480 5G
|Unisoc T606
|Макс. частота
|2000 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Mali-G57 MP1
|Частота GPU
|825 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~468 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
|CPU
|98441
|-
|GPU
|89739
|-
|Memory
|66423
|-
|UX
|93029
|-
|Total score
|347024
|182469
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 11
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4470 мАч
|5050 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Да (50% за 50 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|2:05 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4160 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|Нет
|Количество объективов
|4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Фазовый автофокус
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|15
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.51 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.29 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia X10 более удачной покупкой.
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