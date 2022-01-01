Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 ноября 2021 года Nokia X100 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 480 5G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.