Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 ноября 2021 года Nokia X100 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 480 5G, против 6.8-дюймового Motorola Moto G Stylus (2022), который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.