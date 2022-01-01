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Nokia X20 против Google Pixel 7

Нокиа X20
VS
Гугл Пиксель 7
Nokia X20
Google Pixel 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2021 года Nokia X20 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 480, против 6.3-дюймового Google Pixel 7, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia X20
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.37" большая диагональ экрана
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 7
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 13 против 11
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia X20
vs
Pixel 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 416 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 79.8% 84.9%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.7% -
Время отклика 30.5 мс -
Контрастность 923:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Nokia X20
623 нит
Pixel 7
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168.9 мм 155.6 мм
Ширина 79.7 мм 73.2 мм
Толщина 9.1 мм 8.7 мм
Вес 220 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость IPX2 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Полночное солнце, Скандинавский синий Черный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nokia X20
79.8%
Pixel 7 +6%
84.9%

Производительность

Тестируем Нокиа X20 и Гугл Пиксель 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Google Tensor G2
Макс. частота 2200 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G710 MP7
Частота GPU 825 МГц -
FLOPS ~468 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1833 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia X20
511
Pixel 7 +108%
1063
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia X20
1665
Pixel 7 +90%
3165
AnTuTu Benchmark 9
Nokia X20
326371
Pixel 7 +146%
803446
CPU 96013 216931
GPU 84253 296692
Memory 62060 134893
UX 81099 152600
Total score 326371 803446
3DMark Wild Life Performance
Nokia X20
981
Pixel 7
н/д
Stability 99% -
Graphics test 5 FPS -
Graphics score 981 -
PCMark 3.0 score 7039 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 13
Оболочка UI - Stock Android
Размер системы из коробки 18 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4470 мАч 4355 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia X20 vs Google Pixel 7
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 114°
Количество объективов 4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10.8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 -
Апертура f/2.0 -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia X20
83.4 дБ
Pixel 7
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2021 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Май 2021 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.51 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол из биоразлагаемых материалов		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 более удачной покупкой.

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