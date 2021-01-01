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Nokia X20 против Huawei P30 Lite

Нокиа X20
VS
Хуавей П30 Лайт
Nokia X20
Huawei P30 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2021 года Nokia X20 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 480, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia X20
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.52" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1130 мАч более емким аккумулятором – 4470 против 3340 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (623 против 508 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • Весит на 61 грамм меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia X20
vs
P30 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.2:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.8% 84.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.7% 99.4%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика 30.5 мс 42.8 мс
Контрастность 923:1 820:1
Максимальная яркость
Nokia X20 +23%
623 нит
P30 Lite
508 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 168.9 мм 152.9 мм
Ширина 79.7 мм 72.7 мм
Толщина 9.1 мм 7.43 мм
Вес 220 граммов 159 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Полночное солнце, Скандинавский синий Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nokia X20
79.8%
P30 Lite +6%
84.2%

Производительность

Тестируем Нокиа X20 и Хуавей П30 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G51
Частота GPU 825 МГц 1000 МГц
FLOPS ~46 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia X20 +63%
517
P30 Lite
318
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia X20 +29%
1675
P30 Lite
1299
AnTuTu Benchmark 9
Nokia X20 +102%
328019
P30 Lite
162476
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI - EMUI 10.0
Размер системы из коробки 18 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4470 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
Время полной зарядки - 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia X20
н/д
P30 Lite
14:45 ч.
Время просмотра видео
Nokia X20
н/д
P30 Lite
13:23 ч.
Время разговора (3G)
Nokia X20
н/д
P30 Lite
28:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia X20 vs Huawei P30 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура - f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 15 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia X20
83.4 дБ
P30 Lite +7%
88.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2021 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.19 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол из биоразлагаемых материалов		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia X20 более удачной покупкой.

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