Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2021 года Nokia X20 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 480, против 6.39-дюймового Nokia 5.4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.