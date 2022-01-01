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Nokia X20 против Nokia G21

Нокиа X20
VS
Нокиа G21
Nokia X20
Nokia G21

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2021 года Nokia X20 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 480, против 6.5-дюймового Nokia G21, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia X20
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX2
  • На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (619 против 439 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 63% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 511 и 313 баллов
Причины выбрать Nokia G21
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 580 мАч более емким аккумулятором – 5050 против 4470 мАч
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Весит на 30 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia X20
vs
Nokia G21

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.8% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.7% 94.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика 30.5 мс 49 мс
Контрастность 923:1 1070:1
Максимальная яркость
Nokia X20 +41%
619 нит
Nokia G21
439 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168.9 мм 164.6 мм
Ширина 79.7 мм 75.9 мм
Толщина 9.1 мм 8.5 мм
Вес 220 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость IPX2 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Полночное солнце, Скандинавский синий Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia X20
79.8%
Nokia G21 +2%
81.6%

Производительность

Тестируем Нокиа X20 и Нокиа G21 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Unisoc T606
Макс. частота 2200 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G57 MP1
Частота GPU 825 МГц 650 МГц
FLOPS ~468 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia X20 +63%
511
Nokia G21
313
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia X20 +40%
1668
Nokia G21
1193
AnTuTu Benchmark 9
Nokia X20
324280
Nokia G21
н/д
CPU 96013 -
GPU 84253 -
Memory 62060 -
UX 81099 -
Total score 324280 -
3DMark Wild Life Performance
Nokia X20
981
Nokia G21
н/д
Stability 99% -
Graphics test 5 FPS -
Graphics score 981 -
PCMark 3.0 score 7009 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Размер системы из коробки 18 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4470 мАч 5050 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (22% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:49 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia X20
н/д
Nokia G21
19:42 ч.
Время просмотра видео
Nokia X20
н/д
Nokia G21
16:15 ч.
Время разговора (3G)
Nokia X20
н/д
Nokia G21
37:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia X20 vs Nokia G21
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Фазовый автофокус
-
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia X20
83.4 дБ
Nokia G21 +3%
85.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Май 2021 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.51 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол из биоразлагаемых материалов		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Nokia X20, а если автономность – то Nokia G21.

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