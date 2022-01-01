Главная > Сравнение смартфонов > Nokia X30 vs Pixel 6a – что лучше выбрать?

Nokia X30 против Google Pixel 6a

Нокиа X30
VS
Гугл Пиксель 6а
Nokia X30
Google Pixel 6a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2022 года Nokia X30 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia X30
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1054 и 701 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia X30
vs
Pixel 6a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.43 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR - Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85% 83%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.9%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nokia X30
н/д
Pixel 6a
880 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 152.2 мм
Ширина 73.9 мм 71.8 мм
Толщина 7.99 мм 8.9 мм
Вес 185 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Белый Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nokia X30 +2%
85%
Pixel 6a
83%

Производительность

Тестируем Нокиа X30 и Гугл Пиксель 6а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Google Tensor
Макс. частота 2200 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G78 MP20
Частота GPU 840 МГц 848 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia X30
701
Pixel 6a +50%
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia X30
2046
Pixel 6a +41%
2889
AnTuTu Benchmark 9
Nokia X30
н/д
Pixel 6a
762803
CPU - 205089
GPU - 300481
Memory - 112230
UX - 143131
Total score - 762803
3DMark Wild Life Performance
Nokia X30
н/д
Pixel 6a
6051
Stability - 54%
Graphics test - 36 FPS
Graphics score - 6051
PCMark 3.0 score - 9668
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI - Stock Android
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4410 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:03 ч.
Просмотр видео - 16:44 ч.
Игры - 06:15 ч.
Режим ожидания - 91 ч.
Общая автономность
Nokia X30
н/д
Pixel 6a
32:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia X30 vs Google Pixel 6a
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 114°
Количество объективов 2 (50 МП + 13 МП) 2 (12.2 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/3.06"
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4624 x 3468 3840 x 2160
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nokia X30
н/д
Pixel 6a
140
Качество видео
Nokia X30
н/д
Pixel 6a
111
Итоговая оценка камеры
Nokia X30
н/д
Pixel 6a
130

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia X30
н/д
Pixel 6a
87.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и звук - выбирайте Google Pixel 6a, а если корпус – то Nokia X30.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Google Pixel 6 vs Nokia X30
2. Nokia X20 vs Nokia X30
3. Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) vs Nokia X30
4. Google Pixel 7 vs Nokia X30
5. Samsung Galaxy S10 vs Google Pixel 6a
6. Google Pixel 4a 5G vs Google Pixel 6a
7. Samsung Galaxy S22 vs Google Pixel 6a
8. Google Pixel 4a vs Google Pixel 6a
9. Google Pixel 3 vs Google Pixel 6a

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры