Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2022 года Nokia X30 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.7-дюймового Motorola Edge 20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.