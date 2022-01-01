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Nokia X30 против Motorola Edge 20

Нокиа X30
VS
Моторола Эдж 20
Nokia X30
Motorola Edge 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2022 года Nokia X30 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.7-дюймового Motorola Edge 20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia X30
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (711 против 651 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.2
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Motorola Edge 20
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Весит на 22 грамма меньше
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 769 и 704 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia X30
vs
Edge 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.43 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 385 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 700 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85% 89%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 144.3% 153.1%
ШИМ (PWM) 92 Гц 252 Гц
Время отклика 8 мс 7.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nokia X30 +9%
711 нит
Edge 20
651 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 163 мм
Ширина 73.9 мм 76 мм
Толщина 7.99 мм 7 мм
Вес 185 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Белый Серый, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia X30
85%
Edge 20 +5%
89%

Производительность

Тестируем Нокиа X30 и Моторола Эдж 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 642L
Частота GPU 840 МГц 490 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia X30
704
Edge 20 +9%
769
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia X30
2029
Edge 20 +26%
2559
AnTuTu Benchmark 9
Nokia X30
403904
Edge 20 +34%
540250
CPU - 160048
GPU - 161514
Memory - 84798
UX - 130096
Total score 403904 540250
3DMark Wild Life Performance
Nokia X30
1211
Edge 20 +104%
2472
Stability 99% 98%
Graphics test 7 FPS 14 FPS
Graphics score 1211 2472
PCMark 3.0 score 8462 13414
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Размер системы из коробки 18 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (68% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:01 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:28 ч.
Просмотр видео - 14:35 ч.
Игры - 03:46 ч.
Режим ожидания - 89 ч.
Общая автономность
Nokia X30
н/д
Edge 20
27:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia X30 vs Motorola Edge 20
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 12032 x 9204
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 2 (50 МП + 13 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/3.06"
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4624 x 3468 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.3
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia X30
82.3 дБ
Edge 20 +3%
84.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Motorola Edge 20, а если программное обеспечение, автономность и корпус – то Nokia X30.

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