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Nokia X30 против Motorola Moto G72

Нокиа X30
VS
Моторола Мото G72
Nokia X30
Motorola Moto G72

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2022 года Nokia X30 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.55-дюймового Motorola Moto G72, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia X30
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 704 и 565 баллов
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Motorola Moto G72
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4200 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Стерео динамики
  • Весит на 19 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia X30
vs
Moto G72

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED POLED
Размер 6.43 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85% 85.3%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 144.3% -
ШИМ (PWM) 92 Гц -
Время отклика 8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Nokia X30
711 нит
Moto G72
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 160.5 мм
Ширина 73.9 мм 74.4 мм
Толщина 7.99 мм 7.9 мм
Вес 185 граммов 166 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Белый Серый, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nokia X30
85%
Moto G72
85.3%

Производительность

Тестируем Нокиа X30 и Моторола Мото G72 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G57 MC2
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~536 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 -
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia X30 +25%
704
Moto G72
565
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia X30 +13%
2029
Moto G72
1790
AnTuTu Benchmark 9
Nokia X30 +10%
403904
Moto G72
368023
3DMark Wild Life Performance
Nokia X30
1211
Moto G72
н/д
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Graphics score 1211 -
PCMark 3.0 score 8462 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Размер системы из коробки 18 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 50 минут)

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia X30 vs Motorola Moto G72
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 118°
Количество объективов 2 (50 МП + 13 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/3.06"
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4624 x 3468 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.5
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia X30
82.3 дБ
Moto G72
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Nokia X30, а если дисплей, автономность и звук – то Motorola Moto G72.

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