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Nokia X71 против Nokia 7.2

Нокиа X71
Nokia X71
VS
Нокиа 7.2
Nokia 7.2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 апреля 2019 года Nokia X71 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.3-дюймового Nokia 7.2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia X71
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
Причины выбрать Nokia 7.2
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (588 против 500 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia X71 и Nokia 7.2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2246 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19:9
Плотность пикселей 390 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 82.4%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nokia X71
500 нит
Nokia 7.2 +18%
588 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.1 мм 159.8 мм
Ширина 76.4 мм 75.1 мм
Толщина 7.9 мм 8.2 мм
Вес 180 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный Графитовый, Серебряный, Бирюзовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nokia X71 +2%
83.9%
Nokia 7.2
82.4%

Производительность

Тестируем Нокиа X71 и Нокиа 7.2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Qualcomm Snapdragon 660
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260) 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 512 Adreno 512
Частота GPU - 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia X71 +6%
355
Nokia 7.2
335
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia X71 +3%
1501
Nokia 7.2
1456
AnTuTu Benchmark 8
Nokia X71
172543
Nokia 7.2 +1%
174777

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One Android One

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia X71
н/д
Nokia 7.2
10:72 ч.
Время просмотра видео
Nokia X71
н/д
Nokia 7.2
9:41 ч.
Время разговора (3G)
Nokia X71
н/д
Nokia 7.2
28:64 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia X71 vs Nokia 7.2
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 118°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Nokia 7.2 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 5184 x 3880
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 1.6 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Nokia X71
н/д
Nokia 7.2
90
Качества видео
Nokia X71
н/д
Nokia 7.2
75
Итоговая оценка камеры
Nokia X71
н/д
Nokia 7.2
85

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 6 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Nokia X71
н/д
Nokia 7.2
67.3 дБ
Музыка
Nokia X71
н/д
Nokia 7.2
72.4 дБ
Звонок
Nokia X71
н/д
Nokia 7.2
85.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.989 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.444 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и программное обеспечение - выбирайте Nokia 7.2, а если батарея и корпус – то Nokia X71.

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