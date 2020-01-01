Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 апреля 2019 года Nokia X71 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.18-дюймового Nokia 8.1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.