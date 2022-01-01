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Nokia XR20 против Nokia G21

Нокиа XR20
VS
Нокиа G21
Nokia XR20
Nokia G21

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 июня 2021 года Nokia XR20 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 480, против 6.5-дюймового Nokia G21, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia XR20
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (599 против 439 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Nokia G21
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 420 мАч более емким аккумулятором – 5050 против 4630 мАч
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Весит на 58 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.6 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia XR20
vs
Nokia G21

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 76.8% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 128.3% 94.9%
ШИМ (PWM) 1163000 Гц Не обнаружено
Время отклика 26 мс 49 мс
Контрастность 1815:1 1070:1
Максимальная яркость
Nokia XR20 +36%
599 нит
Nokia G21
439 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 171.64 мм 164.6 мм
Ширина 81.5 мм 75.9 мм
Толщина 10.64 мм 8.5 мм
Вес 248 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Графит, Ультрамарин Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia XR20
76.8%
Nokia G21 +6%
81.6%

Производительность

Тестируем Нокиа XR20 и Нокиа G21 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Unisoc T606
Макс. частота 2200 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G57 MP1
Частота GPU 825 МГц 650 МГц
FLOPS ~468 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia XR20 +64%
514
Nokia G21
313
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia XR20 +41%
1678
Nokia G21
1193
AnTuTu Benchmark 9
Nokia XR20
331014
Nokia G21
н/д
CPU 95962 -
GPU 85288 -
Memory 65134 -
UX 81871 -
Total score 331014 -
3DMark Wild Life Performance
Nokia XR20
981
Nokia G21
н/д
PCMark 3.0 score 7065 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4630 мАч 5050 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да (22% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:49 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia XR20
н/д
Nokia G21
19:42 ч.
Время просмотра видео
Nokia XR20
н/д
Nokia G21
16:15 ч.
Время разговора (3G)
Nokia XR20
н/д
Nokia G21
37:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia XR20 vs Nokia G21
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (48 МП + 13 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Макро объектив - - 2 МП
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia XR20
83.9 дБ
Nokia G21 +2%
85.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Август 2021 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.13 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.43 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Nokia XR20, а если камера – то Nokia G21.

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