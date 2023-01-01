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Nokia XR21 против Apple iPhone 13

66 из 100
Nokia XR21
VS
75 из 100
Apple iPhone 13
Nokia XR21
Apple iPhone 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 мая 2023 года Nokia XR21 с экраном 6.49" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia XR21
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1573 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 3227 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.39" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 20W)
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Nokia
  • Тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 13% выше плотность пикселей (460 vs 406 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.08 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia XR21
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.49 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 406 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 77% 86%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 129%
ШИМ (PWM) - 609 Гц
Время отклика - 7.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nokia XR21
н/д
iPhone 13
831 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168 мм 146.7 мм
Ширина 78.58 мм 71.5 мм
Толщина 10.45 мм 7.65 мм
Вес 231 грамм 174 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nokia XR21
77%
iPhone 13 +12%
86%

Производительность

Тестируем Nokia XR21 и Apple iPhone 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 619 Apple A15 GPU
Частота GPU 950 МГц 1200 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia XR21
681
iPhone 13 +154%
1730
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia XR21
2000
iPhone 13 +134%
4671
AnTuTu Benchmark 9
Nokia XR21
396339
iPhone 13 +105%
811653
CPU - 202276
GPU - 340827
Memory - 132614
UX - 128546
Total score 396339 811653
3DMark Wild Life Performance
Nokia XR21
н/д
iPhone 13
8722
Пиковая температура корпуса - 45.7 °C
Stability - 79%
Graphics test - 52 FPS
Graphics score - 8722
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя - NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 15 (С обновлением до iOS 16.4)
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 3227 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:11 ч.
Просмотр видео - 14:33 ч.
Игры - 05:31 ч.
Режим ожидания - 123 ч.
Общая автономность
Nokia XR21
н/д
iPhone 13
36:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia XR21 vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (64 МП + 8 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2"
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nokia XR21
н/д
iPhone 13
133
Качество видео
Nokia XR21
н/д
iPhone 13
144
Итоговая оценка камеры
Nokia XR21
н/д
iPhone 13
125

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia XR21
н/д
iPhone 13
83.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экране наклеена защитная пленка		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 более удачной покупкой.

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