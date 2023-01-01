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Nokia XR21 против Nokia G22

66 из 100
Nokia XR21
VS
55 из 100
Nokia G22
Nokia XR21
Nokia G22

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 мая 2023 года Nokia XR21 с экраном 6.49" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.5-дюймового Nokia G22, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia XR21
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 50% выше плотность пикселей (406 vs 270 PPI)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 20W)
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Nokia G22
  • Весит на 38.77 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia XR21
vs
Nokia G22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.49 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 406 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 77% 81.1%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 44 мс
Контрастность - 1567:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Nokia XR21
н/д
Nokia G22
646 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168 мм 165 мм
Ширина 78.58 мм 76.19 мм
Толщина 10.45 мм 8.48 мм
Вес 231 грамм 192.23 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia XR21
77%
Nokia G22 +5%
81.1%

Производительность

Тестируем Nokia XR21 и Nokia G22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Unisoc T606
Макс. частота 2200 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G57 MP1
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia XR21 +114%
681
Nokia G22
318
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia XR21 +66%
2000
Nokia G22
1208
AnTuTu Benchmark 9
Nokia XR21 +139%
396339
Nokia G22
165695
3DMark Wild Life Performance
Nokia XR21
н/д
Nokia G22
410
Пиковая температура корпуса - 44.4 °C
Stability - 97%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 410
PCMark 3.0
Nokia XR21
н/д
Nokia G22
7474
Web score - 7721
Video editing - 4967
Photo editing - 12186
Data manipulation - 5963
Writing score - 8714
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 5050 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
Время полной зарядки ч. ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia XR21 vs Nokia G22
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 2 (64 МП + 8 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2"
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - - 2 МП
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia XR21
н/д
Nokia G22
81.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Май 2023 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экране наклеена защитная пленка		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia XR21 более удачной покупкой.

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