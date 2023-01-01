Nokia XR21 против Nokia G60
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 мая 2023 года Nokia XR21 с экраном 6.49" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.58-дюймового Nokia G60, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia XR21
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4500 мАч
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 20W)
Причины выбрать Nokia G60
- Тонкие рамки – на 5.8% выше полезная площадь экрана
- Весит на 41 грамм меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
62
Производительность
Быстродействие приложений и системы
40
40
Игры
Возможности в 3D-гейминге
70*
34
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83*
74*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.49 дюймов
|6.58 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|406 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|77%
|82.8%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|98%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|28 мс
|Контрастность
|-
|1544:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|168 мм
|165.99 мм
|Ширина
|78.58 мм
|75.93 мм
|Толщина
|10.45 мм
|8.61 мм
|Вес
|231 грамм
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Черный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 619
|Частота GPU
|950 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~486 Гфлопс
|~486 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia XR21 +2%
681
668
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia XR21 +5%
2000
1896
|CPU
|-
|114564
|GPU
|-
|124786
|Memory
|-
|69731
|UX
|-
|60880
|Total score
|396339
|378249
|Пиковая температура корпуса
|-
|139.9 °C
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|7 FPS
|Graphics score
|-
|1212
|Web score
|-
|7420
|Video editing
|-
|4113
|Photo editing
|-
|20167
|Data manipulation
|-
|7611
|Writing score
|-
|14095
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|-
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|-
|Stock Android
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|ч.
|1:55 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|2 (64 МП + 8 МП)
|3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2"
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.5", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/4.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экране наклеена защитная пленка
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, игры, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Nokia XR21, а если камера и корпус – то Nokia G60.
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1