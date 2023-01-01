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Nothing Phone (1) против Apple iPhone 11 Pro

Nothing phone (1)
VS
Эпл Айфон 11 Про
Nothing Phone (1)
Apple iPhone 11 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2022 года Nothing Phone (1) с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 35 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nothing Phone (1)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1454 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3046 мАч
  • На 0.75" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 13% лучшая автономность (34:17 vs 30:23 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 2 года и 11 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Other
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (789 против 662 нит)
  • На 14% выше плотность пикселей (458 vs 402 PPI)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 61% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1318 и 821 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Phone (1)
vs
iPhone 11 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.55 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 82.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.9% 99.4%
ШИМ (PWM) 119 Гц 290 Гц
Время отклика 2 мс 7.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Phone (1)
662 нит
iPhone 11 Pro +19%
789 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 144 мм
Ширина 75.8 мм 71.4 мм
Толщина 8.3 мм 8.1 мм
Вес 193.5 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Phone (1) +5%
85.8%
iPhone 11 Pro
82.1%

Производительность

Тестируем Nothing phone (1) и Эпл Айфон 11 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus Apple A13 Bionic
Макс. частота 2500 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 642L Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 608 МГц -
FLOPS - ~736 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Phone (1)
821
iPhone 11 Pro +61%
1318
Geekbench 5 (многоядерный)
Phone (1)
2982
iPhone 11 Pro +6%
3155
AnTuTu Benchmark 9
Phone (1)
575206
iPhone 11 Pro +9%
627120
CPU 160405 168355
GPU 175059 258575
Memory 113702 84144
UX 130019 120243
Total score 575206 627120
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 47.9 °C 44.2 °C
Stability - 74%
Graphics test - 44 FPS
Graphics score - 7459
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) iOS 13 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI Nothing OS 1.5 -
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3046 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:31 ч. 1:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:12 ч. 10:19 ч.
Просмотр видео 15:54 ч. 12:57 ч.
Игры 04:48 ч. 05:57 ч.
Режим ожидания 108 ч. 102 ч.
Общая автономность
Phone (1) +13%
34:17 ч.
iPhone 11 Pro
30:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nothing Phone (1) vs Apple iPhone 11 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED -
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 50 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Nothing Phone (1) от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4032 x 3024
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Phone (1)
84.3 дБ
iPhone 11 Pro +1%
85 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2022 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенная пленка на экране
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Nothing Phone (1), а если производительность, программное обеспечение, камера и звук – то Apple iPhone 11 Pro.

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