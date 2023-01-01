Nothing Phone (1) против Apple iPhone 11 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2022 года Nothing Phone (1) с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 35 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nothing Phone (1)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1454 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3046 мАч
- На 0.75" большая диагональ экрана
- Современный порт USB Type-C
- На 13% лучшая автономность (34:17 vs 30:23 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Смартфон на 2 года и 11 месяцев новее
- Использует более быструю память LPDDR5
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Other
- На 19% выше максимальная яркость экрана (789 против 662 нит)
- На 14% выше плотность пикселей (458 vs 402 PPI)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 61% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1318 и 821 баллов
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
84
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
51
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
68
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
70
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.55 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.8%
|82.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|95.9%
|99.4%
|ШИМ (PWM)
|119 Гц
|290 Гц
|Время отклика
|2 мс
|7.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|144 мм
|Ширина
|75.8 мм
|71.4 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.1 мм
|Вес
|193.5 грамма
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G Plus
|Apple A13 Bionic
|Макс. частота
|2500 МГц
|2650 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Apple A13 Bionic GPU
|Частота GPU
|608 МГц
|-
|FLOPS
|-
|~736 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
821
iPhone 11 Pro +61%
1318
Geekbench 5 (многоядерный)
2982
iPhone 11 Pro +6%
3155
|CPU
|160405
|168355
|GPU
|175059
|258575
|Memory
|113702
|84144
|UX
|130019
|120243
|Total score
|575206
|627120
|Пиковая температура корпуса
|47.9 °C
|44.2 °C
|Stability
|-
|74%
|Graphics test
|-
|44 FPS
|Graphics score
|-
|7459
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 16.4)
|Оболочка UI
|Nothing OS 1.5
|-
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|3046 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (48% за 30 минут)
|Да (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:31 ч.
|1:42 ч.
|Веб-серфинг
|12:12 ч.
|10:19 ч.
|Просмотр видео
|15:54 ч.
|12:57 ч.
|Игры
|04:48 ч.
|05:57 ч.
|Режим ожидания
|108 ч.
|102 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|-
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|120°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 50 МП)
|3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Nothing Phone (1) от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.13"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
121
Качество видео
112
Итоговая оценка камеры
114
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенная пленка на экране
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Nothing Phone (1), а если производительность, программное обеспечение, камера и звук – то Apple iPhone 11 Pro.
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