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Nothing Phone (1) против Apple iPhone X

Nothing phone (1)
VS
Эпл Айфон X
Nothing Phone (1)
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2022 года Nothing Phone (1) с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 59 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nothing Phone (1)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1784 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2716 мАч
  • На 0.75" большая диагональ экрана
  • На 52% лучшая автономность (34:17 vs 22:33 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 4 года и 11 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR5
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Other
  • На 14% выше плотность пикселей (458 vs 402 PPI)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 19.5 граммов меньше
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 928 и 821 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Phone (1)
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.55 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.9% 99.3%
ШИМ (PWM) 119 Гц 240 Гц
Время отклика 2 мс 2.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Phone (1) +9%
662 нит
iPhone X
606 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 143.6 мм
Ширина 75.8 мм 70.9 мм
Толщина 8.3 мм 7.7 мм
Вес 193.5 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Phone (1) +3%
85.8%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Nothing phone (1) и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus Apple A11 Bionic
Макс. частота 2500 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 6 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 642L Apple GPU
Частота GPU 608 МГц -
FLOPS - ~325 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Phone (1)
821
iPhone X +13%
928
Geekbench 5 (многоядерный)
Phone (1) +19%
2982
iPhone X
2498
AnTuTu Benchmark 9
Phone (1) +53%
575206
iPhone X
376756
CPU 160405 124881
GPU 175059 115568
Memory 113702 60636
UX 130019 79405
Total score 575206 376756
3DMark Wild Life Performance
Phone (1)
н/д
iPhone X
3536
Пиковая температура корпуса 47.9 °C 45.7 °C
Stability - 62%
Graphics test - 21 FPS
Graphics score - 3536
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) iOS 11.1 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI Nothing OS 1.5 -
Размер системы из коробки 16 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:31 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:12 ч. 07:08 ч.
Просмотр видео 15:54 ч. 09:17 ч.
Игры 04:48 ч. 04:04 ч.
Режим ожидания 108 ч. 84 ч.
Общая автономность
Phone (1) +52%
34:17 ч.
iPhone X
22:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nothing Phone (1) vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° -
Количество объективов 2 (50 МП + 50 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Nothing Phone (1) от DxOMark Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3472 x 2063
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.13" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Phone (1) +20%
121
iPhone X
101
Качество видео
Phone (1) +26%
112
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
Phone (1) +18%
114
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Phone (1)
84.3 дБ
iPhone X +1%
85.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2022 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенная пленка на экране
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nothing Phone (1) более удачной покупкой.

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