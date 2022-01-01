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Nothing Phone (1) против Google Pixel 6 Pro

Nothing phone (1)
VS
Гугл Пиксель 6 Про
Nothing Phone (1)
Google Pixel 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2022 года Nothing Phone (1) с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, против 6.7-дюймового Google Pixel 6 Pro, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nothing Phone (1)
  • На 25% лучшая автономность (34:17 vs 27:31 часов)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Весит на 50.8 граммов меньше
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • На 27% выше плотность пикселей (512 vs 402 PPI)
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (857 против 658 нит)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Комплектуется на 503 мАч более емким аккумулятором – 5003 против 4500 мАч
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1037 и 820 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Phone (1)
vs
Pixel 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.55 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 88.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.9% 98.5%
ШИМ (PWM) 119 Гц 360 Гц
Время отклика 2 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Phone (1)
658 нит
Pixel 6 Pro +30%
857 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 163.9 мм
Ширина 75.8 мм 75.9 мм
Толщина 8.3 мм 8.9 мм
Вес 159.2 граммов 210 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Белый, Желтый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Phone (1)
85.8%
Pixel 6 Pro +3%
88.8%

Производительность

Тестируем Nothing phone (1) и Гугл Пиксель 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus Google Tensor
Макс. частота 2500 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 642L Mali-G78 MP20
Частота GPU 500 МГц 848 МГц
FLOPS - ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Phone (1)
820
Pixel 6 Pro +26%
1037
Geekbench 5 (многоядерный)
Phone (1) +6%
2988
Pixel 6 Pro
2826
AnTuTu Benchmark 9
Phone (1)
577966
Pixel 6 Pro +33%
766663
CPU 160405 199110
GPU 175059 299002
Memory 113702 119211
UX 130019 161867
Total score 577966 766663
3DMark Wild Life Performance
Phone (1)
н/д
Pixel 6 Pro
6205
Stability - 54%
Graphics test - 37 FPS
Graphics score - 6205
PCMark 3.0 score - 11351
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Nothing OS Stock Android
Размер системы из коробки 16 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5003 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:31 ч. 1:59 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:12 ч. 08:56 ч.
Просмотр видео 15:54 ч. 12:29 ч.
Игры 04:48 ч. 05:04 ч.
Режим ожидания 108 ч. 93 ч.
Общая автономность
Phone (1) +25%
34:17 ч.
Pixel 6 Pro
27:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nothing Phone (1) vs Google Pixel 6 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8700 x 5800
Зум Цифровой Оптический, 4x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° 114°
Количество объективов 2 (50 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 11.1 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3840 x 2880
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Phone (1)
84.3 дБ
Pixel 6 Pro
84.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2022 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и звук - выбирайте Google Pixel 6 Pro, а если автономность – то Nothing Phone (1).

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