Главная > Сравнение смартфонов > Phone (1) vs Honor 70 – что лучше выбрать?

Nothing Phone (1) против Huawei Honor 70

Nothing phone (1)
VS
Хуавей Хонор 70
Nothing Phone (1)
Huawei Honor 70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2022 года Nothing Phone (1) с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, против 6.67-дюймового Huawei Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nothing Phone (1)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
Причины выбрать Huawei Honor 70
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4500 мАч
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (765 против 667 нит)
  • Тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 15.5 граммов меньше
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 933 и 828 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Phone (1)
vs
Honor 70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.55 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.9% 99.6%
ШИМ (PWM) 119 Гц 61 Гц
Время отклика 2 мс 2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Phone (1)
667 нит
Honor 70 +15%
765 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 161.4 мм
Ширина 75.8 мм 73.3 мм
Толщина 8.3 мм 7.91 мм
Вес 193.5 грамма 178 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Phone (1)
85.8%
Honor 70 +6%
90.8%

Производительность

Тестируем Nothing phone (1) и Хуавей Хонор 70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 2500 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 642L Adreno 642L
Частота GPU 608 МГц 500 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Phone (1)
828
Honor 70 +13%
933
Geekbench 5 (многоядерный)
Phone (1) +7%
3000
Honor 70
2808
AnTuTu Benchmark 9
Phone (1) +7%
581873
Honor 70
543395
CPU 160405 162664
GPU 175059 166021
Memory 113702 87124
UX 130019 129564
Total score 581873 543395
3DMark Wild Life Performance
Phone (1)
н/д
Honor 70
2636
PCMark 3.0 score - 11384
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Nothing OS Magic UI 6.1
Размер системы из коробки 16 ГБ 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут) Да (71% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:31 ч. 0:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:12 ч. 12:02 ч.
Просмотр видео 15:54 ч. 14:45 ч.
Игры 04:48 ч. 04:54 ч.
Режим ожидания 108 ч. 100 ч.
Общая автономность
Phone (1) +5%
34:17 ч.
Honor 70
32:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nothing Phone (1) vs Huawei Honor 70
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 54 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 8768 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114° 122°
Количество объективов 2 (50 МП + 50 МП) 3 (54 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Nothing Phone (1) от DxOMark Примеры фото Huawei Honor 70 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.4
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Phone (1) +5%
121
Honor 70
115
Качество видео
Phone (1)
112
Honor 70 +15%
129
Итоговая оценка камеры
Phone (1)
114
Honor 70 +1%
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Phone (1) +5%
84.3 дБ
Honor 70
80.6 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Июль 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенная пленка на экране
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность, корпус и звук - выбирайте Nothing Phone (1), а если программное обеспечение – то Huawei Honor 70.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
7 (46.7%)
8 (53.3%)
Всего проголосовало: 15

Сравнения с конкурентами

1. Nothing Phone (1) против Apple iPhone 13
2. Nothing Phone (1) против Google Pixel 6
3. Nothing Phone (1) против Google Pixel 6a
4. Nothing Phone (1) против OnePlus 10R
5. Huawei Honor 70 против Apple iPhone 13
6. Huawei Honor 70 против Xiaomi 11T Pro
7. Huawei Honor 70 против Samsung Galaxy A73 5G
8. Huawei Honor 70 против P50 Pro
9. Huawei Honor 70 против Nova 10
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры