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Nothing Phone (1) против Motorola Edge (2022)

Nothing phone (1)
VS
Моторола Эдж (2022)
Nothing Phone (1)
Motorola Edge (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2022 года Nothing Phone (1) с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, против 6.6-дюймового Motorola Edge (2022), который имеет процессор MediaTek Dimensity 1050 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nothing Phone (1)
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 817 и 748 баллов
Причины выбрать Motorola Edge (2022)
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Весит на 23.5 грамма меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Phone (1)
vs
Edge (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.55 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 88.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.9% -
ШИМ (PWM) 119 Гц -
Время отклика 2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Phone (1)
659 нит
Edge (2022)
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 160.9 мм
Ширина 75.8 мм 74.2 мм
Толщина 8.3 мм 8 мм
Вес 193.5 грамма 170 граммов
Водонепроницаемость IP53 -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Phone (1)
85.8%
Edge (2022) +3%
88.1%

Производительность

Тестируем Nothing phone (1) и Моторола Эдж (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus MediaTek Dimensity 1050
Макс. частота 2500 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 642L Mali-G610 MC3
Частота GPU 608 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 -
Количество каналов 4 -
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 -
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Phone (1) +9%
817
Edge (2022)
748
Geekbench 5 (многоядерный)
Phone (1) +39%
2972
Edge (2022)
2142
AnTuTu Benchmark 9
Phone (1)
577243
Edge (2022)
н/д
CPU 160405 -
GPU 175059 -
Memory 113702 -
UX 130019 -
Total score 577243 -
3DMark Wild Life Performance
Phone (1)
н/д
Edge (2022)
2542
Stability - 98%
Graphics test - 15 FPS
Graphics score - 2542
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Nothing OS -
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:31 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:12 ч. -
Просмотр видео 15:54 ч. -
Игры 04:48 ч. -
Режим ожидания 108 ч. -
Общая автономность
Phone (1)
34:17 ч.
Edge (2022)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Nothing Phone (1) vs Motorola Edge (2022)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/1.5
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 -
Апертура f/2.5 f/2.5
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.13" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 -
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 19
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Phone (1)
84.3 дБ
Edge (2022)
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2022 года Август 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенная пленка на экране
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и корпус - выбирайте Nothing Phone (1), а если автономность – то Motorola Edge (2022).

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